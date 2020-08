Aanhangwagen en brandende vrachtwagen sturen verkeer op E40 in de war TVPG/KMJ/DVL

21 augustus 2020

22u22 0

Wie vrijdagavond nog van Gent richting Brussel wou moest aanschuiven in de buurt van Wetteren. Ongeveer op hetzelfde ogenblik kantelde een aanhangwagen ter hoogte van de parking in Wetteren en vloog een vrachtwagen in brand aan de afrit. Dat laatste zorgde ervoor dat op een bepaald moment twee rijstroken versperd waren. Vermoedelijk ontstond de brand aan de remmen van de truck. Het vuur sloeg over op de oplegger. De trucker koppelde die gelukkig op tijd los. De brandweer kon het vuur vlot blussen en de hinder tot een half uur file beperken.