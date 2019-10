96,93 procent van de gecontroleerde bestuurders in politiezone Wetteren houdt zich aan snelheid tijdens flitsmarathon Didier Verbaere

09 oktober 2019

15u28 0 Wetteren De politie van de zone Wetteren, Laarne en Wichelen heeft afgelopen dinsdag deel aan de nationale flitsmarathon. Er werd op verschillende locaties met de bemande camera gecontroleerd en 96,93 procent hield zich aan de toegelaten snelheid. Er werden 1.966 voertuigen gecontroleerd en slechts 71 reden te snel.

De flitsmarathon werd vooraf uitvoerig lokaal en nationaal aangekondigd in de media. In Wetteren werd er geflitst langs de Massemsesteenweg, Wegvoeringstraat, Oordegemsesteenweg en Laarnesteenweg. In Laarne waren er controles in de Mellestraat en de Eekhoekstraat en in Wichelen in de Doornweg en Bohemen. “Er werden in totaal 1.966 voertuigen gecontroleerd, waarvan 71 voertuigen te snel reden. Kortom, 96,39% van de gecontroleerde voertuigen heeft de maximum toegelaten snelheid gerespecteerd en er zijn geen rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken”, meldt de politie van Wetteren.