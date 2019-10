9 ontslagen bij schuimrubberproducent Recticel Didier Verbaere

21 oktober 2019

20u19 14 Wetteren Tijdens een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van schuimrubberproducent Recticel in de Damstraat in Wetteren het ontslag van 7 bedienden en 2 arbeiders bekendgemaakt. Het gaat om mensen met een jarenlange ervaring en leidinggevende functies. “Met het ontslag verliest het bedrijf een pak kennis en ervaring. Dit is een stijlbreuk met het verleden zegt Johan Quintelier van vakbond ACV.

In november 2017 legden de vakbonden het bedrijf dagenlang plat om betere arbeidsvoorwaarden te eisen. Sindsdien was er sociale rust maar met de nieuwe ontslagen, vooral bij de bedienden, vrezen de vakbonden voor de toekomst. “Dit is een duidelijke stijlbreuk met het verleden. Toen was er nog overleg en konden we voorwaarden afdwingen voor onze arbeiders. Nu is er het ontslag van zeven bedienden en twee arbeiders omwille van besparing en meer efficiëntie”, zegt Johan Quintelier (ACV). “Het gaat om leidinggevenden met een pak ervaring. Heel wat mensen maken zich zorgen om de koers die de directie nu vaart. Dit is niet de juiste strategische keuze voor ons bedrijf”, besluit Quintelier.