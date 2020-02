63ste Carnavalstoet in Wetteren en popverbranding met druppels Didier Verbaere

11 februari 2020

20u55 0 Wetteren Op zondag 16 februari trekt de 63ste carnavalstoet traditioneel door het centrum van Wetteren. Die wordt geleid door Prins Marino. Hij krijgt vrijdagavond de macht over Wetteren op de traditionele sleuteloverhandiging.

Op zaterdag is er Kindercarnaval in de Gemeentelijke Feestzaal vanaf 14.11 uur. Met een gratis schminkstand en animatie door Clown Rocky. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. De 63ste carnavalstoet gaat uit op zondag vanaf 15.11 uur geleid door Prins Marino. Marino Rogghe (48) werd verkozen tot Prins Carnaval 2020 in een nipte strijd met 17 stemmen van tegenkandidaat Frans De Graeve. Marino Rogghe, lid van WCV Jawadde, kreeg 250 stemmen achter zijn naam. Frans De Graeve van ’t Es t er over strandde op 213 stemmen en wil volgend jaar opnieuw zijn kans wagen. De nieuwe Prins Carnaval en arbeider in een houthandel zit van kindsbeen af in het Aalsterse Carnaval en deed voor het eerst een gooi naar de titel in Wetteren.

Na de reclamewagens vertrekt de stoet om 15u11 in de Nieuwstraat, via het Stationsplein, de Stationsstraat en de Lange Bergstraat en Korte Bergstraat naar de Markt. Nadien volgt een grote lus langs de Kerkstraat, de Hekkerstraat, de Sportstraat, de Eeminckstraat, de Kapellestraat en de Wegvoeringstraat om zo terug op de Markt te eindigen. Op maandag is er rondgang langs de rusthuizen en om 20.11 uur wordt de pop in brand gestoken op de Markt vergezeld van een druppel en een Wetterse biefstuk.