62ste Oogststoet pas op 1 augustus 2021: “De enige juiste beslissing” Didier Verbaere

17 mei 2020

10u11 0 Wetteren Ook de Oogstfeesten in de Massemse wijk Kortenbos worden door de Coronacrisis met een jaar uitgesteld. Het is de eerste maal in meer dan 60 jaar dat de stoet niet zal rondgaan. De stoet op zondag lokt jaarlijks enkele duizenden toeschouwers.

“Het Bestuur van de Koninklijke vzw Oogstfeesten Kortenbos Massemen heeft beslist dat de 62ste Oogststoet en Oogstfeesten op 1 en 2 augustus 2020 niet zullen plaatsvinden. Na 61 geslaagde edities op rij is het de eerste maal dat er geen Oogstfeesten zullen georganiseerd worden”, zegt voorzitter Koen Philips.

“Maar dat is de enige juiste beslissing. De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers is onze grootste prioriteit. De richtlijnen van de overheid volgen en onze verantwoordelijkheid nemen om het virus een halt toe te roepen, daar draait het nu om. Wij danken alle medewerkers voor het xerk dat reeds geleverd werd voor de 62ste editie maar uitstel is geen afstel. Als organisatie blikken we nu al met veel goesting vooruit op de voorbereidingen van de volgende editie op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus 2021”, besluit Koen.