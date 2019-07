61ste Oogststoet in de sfeer van 1000 jaar Massemen Wijk Kortenbos klaar voor Oogstfeesten Didier Verbaere

29 juli 2019

18u04 40 Wetteren Eén jaar na het diamanten jubileum maakt de wijk Kortenbos in Massemen zich op voor een nieuwe en feestelijke editie van de Oogstfeesten. De 61ste editie van de traditionele stoet over het boerenleven in de vorige eeuwen, baadt ook in de sfeer van 1000 jaar Massemen.

De Oogststoet op zondag 4 augustus is opgebouwd uit 70 groepen en uitbeeldingen over het boerenleven uit de vorige eeuw, de werkzaamheden op het boerenhof en de akkers. “Reeds 61 jaar zonder onderbrekingen is dit uniek in Vlaanderen”, zegt algemeen leider Koen Philips van het Oogstfeestcomité.

Om de duizendste verjaardag van het dorp te vieren voorziet de stoet ook enkele aangepaste uitbeeldingen. “De lokale Belleman en de Massemse reuzen Diederik en zijn dochter Beatrijs zullen iedereen verwelkomen en zijn uiteraard de centrale figuren in de stoet. De reuzen werden begin juli nog feestelijk gedoopt in Massemen en komen op bezoek. De feestelijke sfeer zal ook terug te vinden zijn in de dorpsstaminee en we halen de oude paardentram nog eens van stal. En de paters zullen de blonde en straffe Linde brouwen in de stoet. We voorzien ook extra fanfares en harmonieën als sfeermaker op de dorps- en wijkkermissen doorheen de geschiedenis van Massemen en volksdansgroepen nodigen uit tot dans op de meiboom plantingen en zomerfeesten”, somt Koen Philips op.

De praalwagens in de Oogststoet worden getrokken door Brabanders, Belgische Trekpaarden en koeien of kleine tractoren die in de naoorlogse jaren bij de rijkere boeren werden ingezet.

Programma

De Oogstfeesten starten op zaterdag 3 augustus om 18.15 uur met de 38ste paardenommegang van de Kortenbosstraat naar het Dorpsplein van Massemen waar er om 19.15 uur een paarden- en dierenwijding is. Vanaf 21 uur is er gratis dans- en fuifnacht met DJ Luc Van Gelder in de centrale tent aan de Kortenbosstraat. Zondag is er Oogstfeestmis in de Sint-Martinuskerk en start de stoet om 15.15 uur aan de Maelbroekstraat. Aansluitend is er een dansspektakel van Incar. Toegang tot de wijk en de feesten bedraagt 5 euro en is gratis voor kinderen en personen met een handicap gratis. Ook parkeren is gratis op de voorziene parkings. Zondagavond start de tweede fuifnacht met DJ 2000 om 21 uur. Alle info op www.oogstfeesten-kortenbos.be.