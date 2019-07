6.000 kids rocken op Ghost Rockers Didier Verbaere

12 juli 2019

16u42 0 Wetteren Het festival Kid Rock in Wetteren kreeg vandaag ruim 6.000 kinderen en jongeren over de vloer. Hoogtepunt van het festival met randanimatie was het optreden van Ghost Rockers. Zij houden het na de zomer voor bekeken. Morgen staan #LikeMe, Viktor Verhulst en Kobe Ilsen en dj Regi op het programma. Er zijn reeds 3.500 kaarten de deur uit.

Kid Rock op de terreinen van RFC Wetteren viert dit aar haar 10de verjaardag. Het festival startte in 2009 bescheiden als kick-off van het Speelplein seizoen in Vlaanderen. Vandaag zakten zo’n 6.000 kinderen en jongeren af naar het festival. “Dat is minder dan vorig jaar maar we zijn ‘gepakt’ door de 11de juli. Heel wat speelterreinen maken immers de brug en zijn niet open vandaag. Dat scheelt ons toch zo’n 1.000 bezoekers”, zegt organisator Manu De Clercq. Dat kon de pret niet drukken. Naast de kermisattracties, springkastelen, grime en een kleuterdorp was er heel wat ambiance aan het hoofdpodium voor de toppers van Ghost Rockers. (lees verder onder de foto’s)

Tweedaagse

Sinds vorig jaar is Kid Rock een tweedaagse. Zaterdag is er een gezins- en familiedag met optredens van onder meer #LikeMe, Viktor Verhulst en Kobe Ilsen en dj Regi. “Op algemeen verzoek want heel wat kinderen waren vorig jaar bij het optreden van Regi al naar huis omdat de Rode Duivels speelden”, lacht Manu. “Maar er zijn reeds 3.500 tickets in voorverkoop de deur uit. Dat gaat in stijgende lijn en is positief. Er zijn nog steeds zo’n 1.000 tickets aan de kassa verkrijgbaar”, besluit Manu. Info op www.kidrock.be.