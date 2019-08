50 extra parkeerplaatsen voor fietsen in Wetteren Didier Verbaere

29 augustus 2019

20u01 1 Wetteren De gemeente Wetteren voorziet tijdens de kermis dit weekend en tijdens komende evenementen 50 extra parkeerplaatsen voor fietsen in het centrum.

Onder meer aan de Molenstraat, op Rode Heuvel en in de Marktdreef. “We investeerden in beugels die makkelijk kunnen bevestigd worden aan nadarhekken en her en der in de gemeente kunnen geplaatst worden bij evenementen”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co)