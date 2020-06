459 bestuurders rijden te snel in politiezone Wetteren Didier Verbaere

04 juni 2020

11u43 0 Wetteren In de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen werden in mei 11.603 voertuigen op snelheid gecontroleerd met de bemande camera. 459 bestuurders (3,96 %) reden te snel en zullen worden beboet.

Iedereen bleef onder de limiet voor een rechtstreekse dagvaarding voor de politierechter, maar op sommige plaatsen wordt nog steeds hardleers te snel gereden. In Wetteren reed nog steeds 13,5 procent van de bestuurders te snel. In Laarne reed 18,5 procent meer dan de 50 km/uur limiet in de Meirhoekstraat. En in Wichelen 17,3 procent op de Paepestraat.