43 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken tijdens Winter-BOB campagne Didier Verbaere

17 februari 2020

16u47 3 Wetteren Tijdens de Winter-BOB campagne in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen werden 1.412 bestuurders gecontroleerd. Daarvan bleken 64 onder invloed van alcohol en 26 onder invloed van drugs. De politie trok 43 rijbewijzen onmiddellijk in.

De campagne in de zone liep van 29 november tot 3 februari. Bij diverse verkeersacties werden 1.412 bestuurders gecontroleerd. “Hiervan bleken 64 bestuurders (of 4,53%) te sturen onder invloed van alcohol. Van 17 van deze bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Daarnaast legden 26 van de 1.412 bestuurders een positieve speekseltest af voor verdovende middelen. Ook dat resulteerde in een intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen”, aldus de politie. “De BOB campagne is voorbij, maar wij blijven inzetten op de verkeersveiligheid met dergelijke alcoholcontroles”.