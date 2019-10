400 jongeren genieten van ontbijt in uniform op Dag van de Jeugdbeweging Didier Verbaere

18 oktober 2019

09u12 0 Wetteren Op de Markt van Wetteren verzamelden deze ochtend zo’n 400 jongeren in hun uniform van de jeugdbeweging voor een stevig ontbijt tijdens de Dag van de Jeugdbeweging.

De Jeugddienst en Jeugdraad zorgde voor 570 koffiekoeken, fruit, brood en beleg, 60 liter hete chocolademelk en koffie. Geschonken door de lokale middenstand. Jongeren die in uniform naar school trokken, kregen ook een speciaal ontworpen badge naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de jeugdbewegingen in Wetteren.

“Sinds we verhuisden van de Zeshoek naar de Markt zien we niet enkele leiding en oudere leden maar ook steeds meer kinderen in uniform langskomen naar ons ontbijt”, zegt Anne Elfrink van de Jeugdraad.