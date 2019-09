328 snelheidsduivels op de bon in zone Wetteren Didier Verbaere

13 september 2019

17u05 4

In augustus werden in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen 7675 voertuigen op snelheid gecontroleerd met de bemande camera. Er werden 328 processen-verbaal opgesteld voor overdreven snelheid maar er moet niemand verschijnen voor de politierechtbank. Ze komen er vanaf met een boete of minnelijke schikking.