32 anderstalige kinderen ondergedompeld in Nederlandse taal Didier Verbaere

16 augustus 2019

10u55 3

In de basisschool Sint-Jozef in Wetteren volgden 32 anderstalige kinderen het taalkamp van Taalsleutels. Dit is een initiatief van de integratiedienst van Wetteren, De Katrol, de jeugddienst en het Huis van het kind.

De kinderen komen uit Irak, Syrië, Afghanistan, Letland, Rusland, Spanje, Tsjetsjenië, Somalië, Turkije, Palestina en Ethiopië en spreken thuis nauwelijks Nederlands. “Ze worden via de zorgleerkracht op school uitgenodigd om hen in te schrijven. Het is dus zeker geen verplichting. Veertien dagen lang hebben we hen spelenderwijs geholpen om hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Elke dag werd gespeeld en geleerd rond een bepaald thema en we gingen ook vaak op uitstap naar de brandweer, de Warande of de bibliotheek. Plaatsen waar de kinderen vaak nog nooit geweest waren”, legt Yenthe De Schryver van de dienst integratie uit.

““Taalmonitoren begeleidden de kinderen op vrijwillige basis. Zij hebben een achtergrond in de sociale diensten of het onderwijs. Na veertien dagen zien we heel wat verbetering in hun Nederlands. Op die manier komen ze sterker aan de start van het nieuwe schooljaar”, zegt Yenthe.