30 dagen rijverbod en 1.600 euro boete voor jonge bestuurder die Scheldebrug afrijdt Koen Baten

17 september 2019

12u39 3 Wetteren Tim R., een jonge bestuurder moest zich dinsdagmorgen voor de rechtbank van Dendermonde verantwoorden voor een zwaar ongeval op de Scheldebrug in Wetteren. Op 28 juli vorig jaar reed hij na een avondje uit met zijn voertuig de brug op toen hij de controle verloor door de regen. Hij was ook onder invloed van alcohol.

“Ik wou eigenlijk niet meer met de wagen rijden op dat moment omdat ik wist dat ik te veel op had", zegt R. “Een vriend bleef vragen of ik hem naar huis wilde brengen en dan ben ik toch achter het stuur gekropen.” Aan de Scheldebrug in Wetteren liep het mis. Het had net geregend en de baan lag bijzonder glad. De jonge bestuurder verloor de controle over het stuur en dook van de brug naar beneden de gracht in.

Als bij wonder raakten de twee inzittenden niet gewond, maar de schade aan de brug en het voertuig was enorm. Zijn zes maanden oude Renault Clio was rijp voor de schroothoop. “Ik had vijf glazen wijn gedronken die avond", gaf R. nog toe. “Ik weet dat het fout was en heb mijn les geleerd.”

Hij kreeg een boete van 1.600 euro waarvan een klein deel met uitstel. Daarnaast moet hij ook dertig dagen zijn voertuig aan de kant zetten en zijn theoretische proeven opnieuw afleggen als hij weer wil rijden.