3,44 procent te snel in zone Wetteren, Laarne en Wichelen Didier Verbaere

03 februari 2020

14u27 2 Wetteren In januari werden in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen 11.098 voertuigen gecontroleerd op snelheid met de bemande camera’s. Er werden 382 of 3,44 procent overtredingen vastgesteld.

Eerst het goeie nieuws. Van alle snelheidsovertredingen heeft niemand de limiet voor een dagvaarding voor de rechtbank overschreden. Maar nog steeds rijdt 3,44 procent van de bestuurders in de zone te snel. In de Moerstraat in Wetteren reed bijna 19 procent (18,98%) van de gecontroleerde wagens te snel. Op de Korte Massemsesteenweg was dat 17,02 procent van de voertuigen. Ook in de Schoolstraat (11,54%) en de Lange Haagstraat (10,57%) in Wichelen wordt nog steeds veel te snel gereden.