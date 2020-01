2ManyBikers rijdt en vaart Expeditie Natuurpunt Didier Verbaere

25 januari 2020

09u44 0 Wetteren Twee teams van Mountainbikeclub 2ManyBikers uit Wetteren gaan opnieuw de uitdaging van Expeditie Natuurpunt aan.

Op 27 juni vertrekken teams van vier voor een fysiek uitdagende tocht met de fiets, te voet of per kano door de Vlaamse natuur. Op zondag 28 juni komen alle teams aan in Mechelen, waar hen een feestelijke ontvangst wacht. Om te mogen deelnemen aan die unieke ervaring, zamelt elk team minstens 1500 euro in voor een natuurgebied. Dat is expeditie Natuurpunt. Twee teams van 2ManyBikers uit Wetteren gaan de uitdaging aan voor Natuurpunt Scheldeland. Zij willen een nieuwe (en dure) zonnepomp in de Kalkense Meersen plaatsen om water in de meersen te pompen.

Vorig jaar namen Bart Ronsmans, Jeroen De Pauw, Giovanni Bauwens, Alain Van Heede, Dietbrant Van Durme en Joost Grillaert reeds deel aan de Expeditie. Zij haalden toen meer dan 5.500 euro bij elkaar. Geld dat wordt geïnvesteerd in een nieuwe uitkijktoren in het gebied. Dit jaar wil de club een team fietsers en een team roeiers aan de start brengen. Het team werd op de Nieuwjaarsreceptie van Natuurpunt alvast in de bloemen gezet.