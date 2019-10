2.500 maal bedankt op Dag van de Leerkracht Didier Verbaere

04 oktober 2019

13u11 0 Wetteren Vandaag kregen 2536 leerkrachten in bijna 100 Vlaamse scholen persoonlijk een bedankingkaart in de bus naar aanleiding van de Dag van de Leerkracht.

Dit was een initiatief van Marc Van Assche en Katrien van Hauwermeiren van de firma Ibadge uit Wichelen. Zij maken badges voor onder meer jeugdbewegingen en Music For Life en lanceerden ook een opstrijkbadge voor alle brandweerlui na de aanslagen in Brussel. Nu lanceren ze ook wenskaarten met bijhorende badges.

“De Dag van de Leerkracht (op zaterdag 5 oktober) leek ons het ideale moment om ook het onderwijzend personeel eens in de bloemen te zetten”, zegt Marc Van Assche. Het bedrijfje selecteerde honderd Vlaamse scholen en schreef elke juffrouw en meester persoonlijk aan. “Bedankt voor al je harde werk, inzet en enthousiasme”, luidt de bijhorende boodschap.

“Met dit idee willen we ons nieuw product van de Mustiki wenskaarten lanceren. Het zit in ons bedrijfs-DNA om persoonlijk heel dicht bij onze klanten te staan. Jeugd en andere verenigingen kunnen met de verkoop van badges aardig wat bijverdienen voor hun clubkas. We willen met deze persoonlijke wenskaart de leerkrachten een extra riem onder het hart steken in tijden van nijpend tekort aan krachten in het onderwijs. het is dus zeker geen commerciële actie. Een welgemeende duim op onze Facebookpagina is al voldoende ”, zegt Katrien Van Hauwermeiren. In basisschool Sint-Gertrudis in Wetteren werd de persoonlijke kaart alvast met veel enthousiasme ontvangen. De boodschap deed deugd in de leraarszaal en de badges sierden onmiddellijk de kledij van het lerarenkorps.