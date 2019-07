130 oldtimer tractoren op feestje 100 jaar Landelijke Gilden Didier Verbaere

21 juli 2019

17u29 10 Wetteren Landelijke Gilden Wetteren Centrum vierde afgelopen weekend haar 100ste verjaardag en kreeg zondag 130 oldtimertractoren op bezoek op de Zuidlaan in Wetteren. Vrijdag vierden ook al zo’n 250 aanwezigen een feestje in de tent.

Landelijke Gilden Wetteren Centrum viert dit jaar haar 100ste verjaardag en breidde haar tweede oldtimertreffen uit met een fuif op vrijdag en een trekwedstrijd op zondag. Op de Zuidlaan verzamelden zondag oude tractoren van John Deere, Fendt, Ford, David Brown en Ford machines. De oudste deelnemer was waarschijnlijk de John Deere General Purpose Model B uit 1936 van Peter Goeman. Hij nam niet deel aan de rondrit van 60 kilometer. “Met mijn tractor haal ik amper 14 kilometer per uur. Ik ga hem sparen tot de Oogststoet begin augustus”, lacht Peter. “Vorig jaar mochten we 68 tractoren verwelkomen. Vandaag het dubbele met 130 tractoren. De start van een jaarlijkse traditie”, blikt voorzitter Martin De Gussem tevreden terug.