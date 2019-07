12,5 procent onder invloed en acht rijbewijzen ingetrokken bij BOB-actie Didier Verbaere

02 juli 2019

14u12 6 Wetteren Bij twee gerichte verkeersacties van de politie in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen bleek het voorbije weekend maar liefst 12,5 procent van de gecontroleerde bestuurders onder invloed. Acht bestuurders kregen tijdelijk stuurverbod, van drie van hen werd het rijbewijs voor 15 dagen onmiddellijk ingetrokken.

De politie betrapte vijf bestuurders onder invloed van alcohol en drie onder invloed van drugs. Drie voertuigen werden in beslag genomen, één wagen was niet-verzekerd, één bestuurder beschikte niet over een rijbewijs en één bestuurder reed rond ondanks een levenslang rijverbod. “Naast deze inbreuken werden nog een 35-tal ‘kleinere’ inbreuken vastgesteld zoals snelheid, foutief parkeren, geen geschikte beschermkledij bij motorrijders en geen gordeldracht. Bij buitenlandse overtreders werd een totale som van 576 euro geïnd wegens openstaande snelheidsboetes”, aldus de politie.