11 juli vieringen afgelast door zware brand Didier Verbaere

11 juli 2020

Een groot deel van de 11 juli activiteiten in Wetteren werden zaterdag afgelast door een zware brand met asbestverspreiding aan het Stationsplein. Of de optredens van onder meer Corina vanavond door zullen gaan, is nog niet geweten.

Het was de tweede Zomerse Zaterdag in het verkeersvrije centrum van Wetteren. Nadat de eerste grotendeels in het water viel door het slechte weer, is nu ook de tweede Zomerse Zaterdag gefnuikt. Ditmaal door een zware brand. Om 14 uur werden alle optredens stopgezet door de crisiscel die werd samengeroepen. Er werd ook aangeraden om het centrum te vermijden.