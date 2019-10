11.11.11 maakt standbeelden monddood in verschillende gemeentes Didier Verbaere

23 oktober 2019

15u47 0 Wetteren De organisatie 11.11.11 maakte vandaag lokale standbeelden ‘monddood’ met een knevel in heel wat Vlaamse steden en gemeenten waaronder Wetteren, Laarne, Melle en Destelbergen. Met deze actie vraagt de organisatie aandacht voor ‘Changemakers’ wereldwijd wiens stem echt onderdrukt wordt. Het gaat om mensen die het verschil maken en met succes werken aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld.

In Melle werd het standbeeld aan de Brouwerij Huyghe op de Brusselsesteenweg gekneveld. Het beeld kreeg ook hier een bord rond de nek met de boodschap ‘Geef onze changemakers’ een stem. In Wetteren werden onder meer Moeder en Kind aan de Kerkstraat monddood gemaakt en ook in Laarne en Destelbergen werd de actie gehouden.

Vijf boegbeelden van de campagne zijn mensen uit het zuiden die vrouwen een stem geven, de democratie versterken via een radiostation, voor schone energie zorgen in hun land, de macht van oliebaronnen inperken of mensen na een oorlog nieuw perspectief geven. Maar het werk wordt hen steeds moeilijker gemaakt. Wereldwijd komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan en dat wim 11.11.11 aanklagen. “Niet alleen in het Zuiden, maar ook bij ons waar organisatie uit het middenveld minder bewegingsvrijheid hebben en minder steun krijgen”, klinkt het.

