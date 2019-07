‘Zuster Insuline’ wereldberoemd toen ze moorden bekende, maar nu in alle anonimiteit begraven Didier Verbaere

17 juli 2019

18u34 14 Wetteren In 1974 haalde Zuster Godfrieda uit Wetteren de wereldpers toen ‘Zuster insuline’ drie moorden bekende op bewoners van het rusthuis waar ze werkte. Maar nu is Cecile Bombeke, zoals haar geboorteakte vermeldt, zelf overleden op haar 86ste. Dement, alleen en in alle anonimiteit met enkel omringd door wat Zusters van haar orde. Zelfs de familie was niet op de hoogte van de uitvaart zo’n twee maanden geleden.

Cecile Bombeke werd in 1933 geboren in een katholiek boerengezin in Wichelen en trad op haar 25ste in bij de orde van de apostelinnen van de Heilige Jozef. Voortaan zou ze haar leven als Zuster Godfrieda wijden aan God. De eerste jaren werkt ze als vroedvrouw en vanaf 1967 kiest ze voor de geriatrie. In het klooster in Wetteren was toen een klein OCMW-rusthuis met achtendertig bedden en al snel wordt ze er gepromoveerd tot hoofdverpleegster.

Verslaafd en vreemd gedrag

Maar in 1975 verandert haar leven drastisch. Ze krijgt een – goedaardige – hersentumor en raakt verslaafd aan pijnstillers. Na een deels mislukte operatie krijgt ze ook morfine en opium voorgeschreven. Ze zakt steeds verder weg in haar verslaving en wordt beschuldigd van vreemd gedrag. Collega zusters en verpleegkundigen zien haar ’s nachts door de gangen dwalen en uit kamers komen. Kamers van bewoners die niet veel later overleden. De toenmalige OCMW-directie bedekt het allemaal, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, met de mantel der liefde. Vandaag heet zoiets een doofpot. De directie stuurt haar naar een ontwenningskliniek in Melle. Zaak gesloten, zo lijkt.

Er zijn ook verhalen van lesbische relaties en uitstapjes naar peep-shows en in haar kamer worden fantasierijke spulletjes uit een Nederlandse seksboetiek gevonden. Om dit allemaal te bekostigen besteelt Zuster Godfrieda rijke bewoners van het rusthuis en dient hen een dodelijke injectie met insuline toe. Uiteindelijk zou ze na haar arrestatie in 1978 drie moorden bekennen. Volgens haar enkel uit bekommernis voor het nodeloze lijden van de ‘patiënten’. Een soort van Goddelijke euthanasie avant la lettre dus.

Alarm en bekentenissen

In 1977 is de zuster gewoon weer aan het werk en slaan enkele bejaardenhelpsters opnieuw alarm. Ditmaal vinden ze wel gehoor bij de jonge dokter Jean-Paul De Corte. Hij zetelde ook in de OCMW-raad en onderzocht de zaak intern. “Er waren toen inderdaad meer overlijdens dan normaal en oneigenlijk gebruik van medicatie”, zegt De Corte vandaag. De Procureur en de gerechtelijke politie grepen in en arresteerden de moordende non. Na lange ondervragingen bekende ze drie moorden. In werkelijkheid wordt het aantal doden die ze op haar geweten heeft, een pak hoger geschat.

Ze werd uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard en verdween voor lange tijd in de psychiatrie. Maar eind jaren ’90 werd ze ook daar ontslagen. Zuster Godfrieda leed aan dementie en was niet langer ‘een gevaar voor de maatschappij’. Ze belandde in de ‘wintertuin’ van het huidige rusthuis van Sint-Jozef in Wetteren. En dit, oh ironie, op enkele honderden meters van het oude rusthuis waar ze ooit hoofdverpleegster was.

Anoniem graf?

Daar overleed ze ongeveer twee maanden geleden. In alle stilte want net als toen houden ook nu de zusters alles binnenkamers. Ook de weinige en verre familieleden die ze nog heeft, waren niet eens op de hoogte. Waar haar graf is, weet ook niemand. Op het kleine kerkhof van de zusters in de tuin van het klooster en de school, in elk geval niet. En ook in Wichelen, haar geboortedorp, ligt geen Zuster Godfrieda of Cecile Bombeke begraven. Het aantal doden op haar geweten, nam ze alvast mee in haar anonieme graf.