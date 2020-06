Zomerbubbels op de Markt van Wetteren met extra speel- en petanqueterreinen Didier Verbaere

16 juni 2020

15u59 0 Wetteren De gemeente Wetteren plaatst vanaf zaterdag extra groen, een strandcabine, twee petanqueterreinen en speelpleintjes op de Markt. “Een verkeersvrij plein en grote terrassen biedt een unieke opportuniteit om extra beleving op de Markt te voorzien”, zegt Tijl De Bock van de dienst toerisme en evenementen.

“We delen de Markt op in twee delen die door van elkaar worden gescheiden worden door het parkeergedeelte. Aan de kant van de kerk komt er een Pop-up speeltuin. Onze versie van een strand en de zee aan de site De Vos. Vanuit een strandcabine zal de dienst Toerisme (Weg van Wetteren) een hele zomer lang 7 op 7 super bereikbaar zijn waar bezoekers naast toeristische info ook terecht kunnen voor spel – en sportmateriaal”, legt Tijl De Bock uit.

Op het plein komt ook een kiosk die de gemeente huurt in Nederland. “Dat wordt de blikvanger van de Markt, de afspreekplaats, het vertrekpunt voor allerlei wandelingen en tochten, de plaats voor optredens, concerten, workshops, demonstraties. Er komt ook een Panna-kooi. Dat is een 8 hoekige voetbalkooi waarbij voetballers hun techniek en skills kunnen demonstreren. Aan de fontein centraal op de Markt worden 2 ruime petanqueterreinen aangelegd en een pop-up speeltuin”, gaat Tijl verder.

Groene Markt

“Naast al deze extra invullingen, willen we ook een mooi plein. Voor de uitwerking van de speeltuinen werken we samen met kunstenaar Cazn. Hij zal ondermeer instaan voor de creatieve en in het oog springende afbakening van de speeltuinen. In samenwerking met de Wetterse plantentelers en Velt, afdeling Wetteren wordt er extra groen voorzien in de beide zones. Uiteraard met extra aandacht voor het de zone rond speeltuin het woud.” Daarnaast worden winkelstraten, de stationsbuurt en de Markt omgetoverd tot een decor van straattheater. Winkels en horecazaken zorgen voor een kers op de taart.

Vrijwilligers gezocht

“We voorzien een opbouwdag op 20 en 21 juni, waarbij we samen met vrijwilligers de Markt zomerklaar willen maken. Vooral bij het installeren, afwerken en inkleden van de speeltuinen zijn er mogelijkheden om inwoners te betrekken. Iedereen is welkom om mee te helpen”, besluit Tijl. Aanmelden kan op 09/366.31.04 en toerisme@wetteren.be.