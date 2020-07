“Wandelen, lopen of gewoon een boek lezen in het Paelepelbos”: Wetters schepen Piet Van Heddeghem toont zijn warmste vakantieplek van Vlaanderen

Wetteren

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag trekken we met schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) naar het Paelepelbos in Wetteren, grenzend aan Smetlede en Serskamp. “Onbekend en onbemind maar een mooi plekje om te wandelen, te lopen of een boek te lezen in de natuur.”