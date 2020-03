“Voor mijn overleden grootvader” Sarah (36) opent maandag toch haar gloednieuwe zaak in coronatijden Didier Verbaere

18 maart 2020

18u39 6 Wetteren Sarah Vagenende (36) heeft maandenlang dag en nacht gewerkt om haar nieuwe zaak Pasta Sarah op het Stationsplein in Wetteren op maandag 23 maart te kunnen openen. En toen kwam corona... Ondanks de crisis zet ze haar plannen door en opent ze met een afhaalservice voor pasta en lasagne. “Ik wou openen op die dag uit eerbetoon aan mijn grootvader.”

Sarah Vagenende werkt al van haar jonge leeftijd in de horeca. Ze stond ook 12 jaar lang samen in de zaak van haar man in de Nieuwstraat even verderop maar bleef de laatste jaren thuis voor de kinderen. “Ik heb nadien ook een tijdje in een grootkeuken gewerkt. Maar het was mijn grote droom om ooit een eigen zaak te openen. Horeca zit in je bloed en dat blijft knagen. Toen dit pand hier in december te huur kwam, waagde ik de sprong. De kinderen zijn ook al wat groter en het was nu of nooit”, zegt Sarah.

Eerbetoon aan grootvader

In januari kreeg ze de sleutels en startte ze aan haar droom. De hele zaak werd verbouwd en ze legde er haar eigen ziel in. Pasta Sarah wordt een eigentijds eetcafé met verse pasta, huisbereide sauzen, fingerfood, scampi en lekkere desserts. Pas gisteren werd het laatste meubilair geleverd. Maar de coronacrisis doorkruiste haar plannen. En toch zet ze door. “Mijn streefdatum voor de opening was 23 maart. Dat is de verjaardag van mijn overleden grootvader Adolf. Hij werd er amper 59 en zou maandag 86 worden. Zijn dood laat nog steeds een groot litteken na en ik wou openen op die dag uit eerbetoon aan hem. Op die manier zou hij er toch ook een beetje bij zijn en fier zijn op mij”, zegt Sarah.

“Ik zou de opening kunnen uitstellen en die premies opvragen maar zo zit ik niet in elkaar. Dit is al zolang mijn grote droom en ik wil werken en iets om handen hebben. Maandag gaan we gewoon open en zien we wel of er volk opdaagt.”

“We starten met een beperkte kaart aan meeneempasta’s in bekers en onze huisbereide lasagne. De frigo’s worden morgen gevuld en de zitplaats in de zaak afgesloten. We gaan ons ook houden aan de regels en werken met handschoenen en mondmasker. En er staat genoeg gel klaar om de deurklink regelmatig te desinfecteren. Het is voor iedereen miserie vandaag maar we gaan ervoor vechten. En zodra de crisis achter de rug is, gaan we een echte feestelijke opening houden”, besluit Sarah. Take-away menu en openingsuren voor afhaling op www.pastasarah.be.