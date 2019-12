‘Vader Kapoen’ Herman Baudewijn overleden Didier Verbaere

05 december 2019

11u37 4 Wetteren Herman Baudewijn, ere-schoolhoofd in Wetteren en poppenspeler Vader Kapoen, is op 92-jarige leeftijd overleden. Meer dan 40 jaar trok hij met zijn poppenspel met figuren van Jommeke door Vlaanderen. In 2004 viel het doek definitief. Vrijdag wordt afscheid genomen in de dekenale kerk van Wetteren.

Herman Baudewijn (92) was oud-directeur van de scholengroep Kwatrecht, Vantegem en Overbeke maar ook een gepassioneerd poppenspeler. In 1963 startte hij zijn carrière als Vader Kapoen en met het Poppenspel ‘t Kapoentje trok hij met de figuren en avonturen van Jommeke, Filiberke en Anatool Vlaanderen rond. Samen met zijn vrouw Eliane Smetryns die hem assisteerde.

Aanvankelijk als promoteam voor een nieuw jeugdblad voor de krant Het Volk. Maar daarnaast trok Vader Kapoen ook volle zalen voor honderden kinderen met hun (groot)ouders. De opkomst van de televisie verdreef het poppenspel op woensdag en zaterdagnamiddag naar de achtergrond en in 2004 besloot Herman dat het genoeg was. Het doek viel over Jommekes Poppenkast en Herman en Eliane genoten van hun oude dag. Op 15 september overleed zijn geliefde echtgenote. En afgelopen zaterdag is ook Herman rustig ingeslapen op de palliatieve eenheid van het UZ in Gent.

Herman, echtgenoot van Eliane, was ook de papa van Anne Baudewijn en partner Philippe De Waele en opa van Matthias De Waele en Evelien. Op vrijdag 6 december om 10 uur wordt afscheid genomen in de dekenale Sint-Gertrudis kerk op de Markt van Wetteren. Nadien wordt hij ten grave gedragen bij zijn echtgenote op het parkkerkhof centrum.