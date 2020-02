‘Tom zingt taal’ voor anderstalige studenten Didier Verbaere

21 februari 2020

12u36 2 Wetteren CC Nova en de bibliotheek van Wetteren slaan de handen in elkaar met de integratiedienst van de gemeente Wetteren voor de voorstelling ‘Tom zingt taal’.

‘Tom zingt taal’ is een heel laagdrempelige voorstelling voor iedereen die de Nederlandse taal nog niet zo goed beheerst. De voorstelling richt zich op NT2-scholen en CVO-avondonderwijs, maar ook OKAN-klassen zijn zeer welkom.

Tom Clement van theatergezelschap het MartHa!tentatief maakte een muzikale voorstelling met eenvoudige, catchy liedjes met herkenbare thema’s. Aangevuld met humor, illustraties en een miniorkest brengt hij Nederlandstalige klassiekers die iedereen kan meezingen.

Voorstelling op dinsdag 3 maart om 19 uur in CC Nova. Kaartjes kosten 3 euro of 1,5 euro (UiTpas Dender met kansentarief) en kunnen gekocht worden aan de balie van CC Nova of het Sociaal Huis. Meer info www.ccnovawetteren.be