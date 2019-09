‘t Kleuterboompje blaast 60 kaarsjes uit Didier Verbaere

12 september 2019

13u07 2 Wetteren De gemeentelijke kleuterschool ’t Kleuterboompje van Wetteren viert op zaterdag 15 september een afsluitend feest voor haar 60ste verjaardag met een tent in de straat, een kinderdorp en een tentoonstelling.

Tussen 15 en 17 uur verandert de speelplaats in een speeldorp met kindergrime, een springkasteel en een clown die ballonfiguren maakt en vuur spuwt! In de tent zorgt het oudercomité voor gezelligheid met muziek en een drankje. De foodtruck brengt hartige, warme broodjes mee en er komt een ijskar langs. Om 17 uur zingen kleuters en leerkrachten samen het schoollied. Dit schoollied werd gecomponeerd door de directeur van de muziekschool, Dirk Lippens. Twee muzikanten Jelle Lauwers en Ellen Van der Heyden, respectievelijk in 1992 en in 1999 kleuter in de school, laten iedereen aansluitend genieten van hun live optreden.

In het pas gerenoveerde schoolgebouw kan je een bezoek brengen aan de tentoonstelling “60 jaar kleuterschool”. De archivaris van de gemeente Wetteren verzamelde samen met het schoolteam heel wat moois over de activiteiten van vroeger en nu. Wie op de valreep nog (klas)foto’s of kleuterwerkjes van toen wil bezorgen, kan dat via mail 60jaarkleuterschool@wetteren.be of brengt de foto’s naar de school.