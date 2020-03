“De eerste bestellingen lopen binnen”: Sarah opent gloednieuwe zaak in tijden van corona. Didier Verbaere

23 maart 2020

13u16 0 Wetteren Sarah Vagenende (36) opende maandagmiddag de deuren van haar gloednieuwe zaak Pasta Sarah op het Stationsplein in Wetteren. “Het is vandaag de verjaardag van mijn overleden grootvader Adolf. Ik wou dat hij erbij was”, zegt ze. Ondanks de coronacrisis kreeg ze toch al heel wat bestellingen voor haar afhaalpasta’s.

“De opening uitstellen was geen optie. Ik kijk hier al zo lang naar uit en wil iets om handen hebben”, zegt Sarah Vagenende. “Ik had heel wat stress de voorbije dagen maar ik ben blij dat ik open ben. Er staan al enkele bestellingen op de agenda en ik kreeg heel veel bemoedigende berichtjes. Het is misschien een voordeel dat ik op een ‘rustige’ manier kan starten. De bloemen en de receptie zijn voor later. Het belangrijkste nu is om de eerste klanten goed te soigneren”, zegt ze. Het afhaalmenu en de openingsuren via www.pastasarah.be.