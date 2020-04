“Containerparken pas open als huis-aan-huis afvalinzameling gegarandeerd is” Didier Verbaere

01 april 2020

16u22 0 Wetteren De recyclageparken mogen vanaf dinsdag 7 april weer open maar intercommunale Verko wil eerst zorgen dat de ophaling van afval gegarandeerd is in de regio Wetteren en Dendermonde. “Pas wanneer de veiligheid van medewerkers en bezoekers, en de huis-aan-huisinzameling gegarandeerd is, zullen we onze containerparken weer openen”, zegt Anika Buyst van Verko.

Verko baat tien recyclageparken uit waaronder die van Wetteren, Laarne, Wichelen en Melle. Volgens een nieuwe richtlijn zouden die op 7 april weer open mogen sinds de sluiting van 17 maart.

“Maar heel wat recyclageparkwachters werken nu mee in de ophaaldienst. Wanneer zij opnieuw aan de slag gaan in de recyclageparken, komt de huis-aan-huisinzameling in het gedrang. Ook willen we onze recyclageparken zo organiseren dat onze parkwachters en bezoekers geen enkel gezondheidsrisico lopen, en dat vraagt enkele praktische aanpassingen. En tot slot willen we een toestroom vermijden. Een overrompeling van de parken kan en mag niet de bedoeling zijn”, zegt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko.

Verko werkt aan een oplossing en zal via haar sociale media en onze kanalen verder communiceren. “We willen niet dat iemand ziek wordt. Intussen: Blijf in uw kot. Better safe than sorry.”