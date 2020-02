Carnavalisten Wetteren verbranden ‘Dennis’ na weekend zonder stoet Didier Verbaere

17 februari 2020

22u17 0 Wetteren Op de Markt van Wetteren werd maandagavond symbolisch de pop ‘Dennis’ verbrand na een carnavalsweekend zonder stoet. Voor het eerst in 35 jaar werd de parade op zondag geschrapt door de storm Dennis. “Een correcte beslissing”, zegt het organiserende Carnavalscomité van Wetteren.

Maandagavond werd met ‘Pipes and drums’ pop Dennis naar de Markt gebracht voor de traditionele popverbranding na het carnavalsweekend. Maar Wetteren moest het afgelopen weekend zonder carnavalsstoet doen. Door de aangekondigde storm werd de parade afgelast. “Terecht”, klinkt het. “Het zou onverantwoord geweest zijn om in die weersomstandigheden buiten te komen”. Het Kindercarnaval was een voltreffer en ook zondag was er een korte parade en kroegentocht. En maandag werd alsnog een pop verbrand. “Dennis”, heet het kreng. Met de steun van wat doedelmuziek, een druppel en wat haring en veel emotie werd de pop in brand gestoken.