Zestigjarigen uit Tongerlo komen samen in geboortedorp Jurgen Geyselings

14 oktober 2019

09u59 0 Westerlo Dit weekend kwamen de zestigjarigen uit Tongerlo, deelgemeente van Westerlo, samen voor een leuk dagje uit.

De heren en de dames geboren in 1959 uit Tongerlo kwamen samen aan de Beddermolen van Tongerlo en beleefden een nostalgische namiddag en avond met de vrienden van vroeger. Onder de deelnemers ook een aantal heren en dames die ondertussen niet meer gehuisvest zijn in de Parel van de Kempen. Guy Van Hirtum, burgemeester van Westerlo, tekende ook present voor de reünie met zijn leeftijdsgenoten.

“Het werd een leuk dagje uit met de vrienden van weleer”, weet Van Hirtum. “We werden door de organisatoren van onze reünie ontvangen om 16 uur met een leuke receptie. Daarna stond iedereen klaar voor een wandeling door ons dorp met bezoekjes aan tal van plekken waar we onze jeugd beleefden. Zo passeerden we bijvoorbeeld bij onze school van vroeger, waar we door de directrice ontvangen werden en onze ‘jonge tijd’ terug konden beleven bij bezoekjes aan de klaslokalen. Verder kwamen we ook aan het Kapelleke van Tongerlo waar we toegesproken werden door onze tweeënnegentigjarige pastoor. Het motto van zijn verhaal was dat we blij moeten zijn dat we reünies als deze en uitstappen als vandaag nog kunnen meemaken.”

Tot slot zakte het gezelschap van een zestigtal deelnemers, bestaande uit de zestigjarigen en partners, af richting het domein rond de Beddermolen. Hier stond de gelukkigen een groots feest te wachten in de schuur. “We spraken af omstreeks 16 uur in de namiddag voor de wandeling en de organisatoren sloten de deuren van het feest om 4 uur ‘s ochtends”, weet de burgemeester. “We kunnen stellen dat de zestigjarigen van begin tot einde genoten hebben van onze samenkomst!”