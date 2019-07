Zakkenroller steelt geldbeugel in shoppingcenter Westelpark Wouter Demuynck

03 juli 2019

In het shoppingcenter Westelpark in de Hotelstraat in Oevel (Westerlo) ontdekte een klant dinsdagnamiddag dat haar geldbeugel plots verdwenen was. Wellicht is zij het slachtoffer geworden van een zakkenroller.