Woning onbewoonbaar na hevige keukenbrand Toon Verheijen

11 augustus 2020

23u14 4

De brandweer werd dinsdagavond opgeroepen voor een brand in een woning in de Gerststraat nadat buurtbewoners ook een knal hadden gehoord. Toen de brandweer ter plaatse aankwam, was het volop aan het branden in de keuken van de woning en was er ook een serieuze rookontwikkeling. Het vuur verspreidde zich ook naar de woonkamer, maar uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur onder controle. De keuken en de woonkamer liepen zware brandschade op en de rest van de woning vooral rook- en waterschade. De woning aan de andere kant, het ging om een tweewoonst, werd volledig gevrijwaard. De bewoner van het deels uitgebrande huis liep lichte verwondingen op.