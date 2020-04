Wolf opnieuw gespot in de Kempen: “Voor het eerst werd waarneming live gemeld” SVM

06 april 2020

22u10

Bron: Belga 6 Westerlo Twee fietsers hebben zaterdag een wolf gespot in Westerlo. Dat meldt Welkom Wolf. Vermoedelijk gaat het om de nieuwe wolf die vorige week als allereerste wolf het Albertkanaal overstak. Sindsdien zijn er verschillende meldingen van een wolf in de Antwerpse Kempen.

De waarneming gebeurde zaterdagavond door twee fietsers. Zij stonden plots oog in oog met de wolf tussen Oevel en Tongerlo, twee deelgemeenten van Westerlo. Ze belden meteen na hun waarneming vanuit het bos naar het meldpunt van Welkom Wolf. "Terwijl ik ze aan de lijn had, dook de wolf in de achtergrond weer op. Nooit eerder werd een waarneming live gemeld", vertelt Jan Loos van Welkomwolf.be. Het meldpunt doet een oproep om alle waarnemingen door te geven.

Volgens Welkom Wolf gaat het om een ernstige, maar niet-verifieerbare waarneming. "Ze waren er allebei van overtuigd dat dit geen gewone hond was. Het dier was ook duidelijk wild en niet begeleid", legt Loos uit. "De wolf verdween eerst rustig in het bos, maar nadien begonnen twee honden agressief te blaffen. Daarna liep de wolf gehaast weg."

De nieuwe wolf werd vorige week nog gefilmd op de terreinen van Centerbeton in Herentals, op de noordelijke oever van het Albertkanaal. Daarna ontving Welkom Wolf nieuwe en betrouwbare meldingen vanuit locaties aan de zuidkant van het Albertkanaal. Dat betekent dat de zwerver in de ochtend van 31 maart het Albertkanaal moet zijn overgestoken. Diezelfde dag werd de wolf ook onder meer in Heist-op-den-Berg en Herenthout waargenomen.