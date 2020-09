Woede na gezelschapsspel leidt tot brandstichting bij Huis Helena Jef Van Nooten

29 september 2020

13u24 8 Westerlo Een voormalige bewoner van Huis Helena in Oosterlo (Westerlo) stond dinsdag terecht voor de correctionele rechtbank. Een voormalige bewoner van Huis Helena in Oosterlo (Westerlo) stond dinsdag terecht voor de correctionele rechtbank. In juni 2018 stichtte hij er brand tijdens een woede-uitbarsting.

Huis Helena aan de Van Hoornestraat, onderdeel van MPI Oosterlo, is sinds 2016 gespecialiseerd in de opvang met mensen met een verstandelijke beperking. Eén van die bewoners was K.P., een man die er vanaf het begin verbleef omdat hij geïnterneerd was voor bepaalde feiten. In juni 2018 ging hij er door het lint. “Nadat hij mee een gezelschapsspel had gespeeld en een sigaret gerookt, bracht een begeleider hem terug naar de kamer. Aan de deur van zijn kamer kreeg hij een woede-uitbarsting”, schetst openbaar aanklager Elke Van Dijck.

Matras

De begeleider bracht omstaanders in veiligheid en verwittigde de politie. K.P. was op dat moment zijn kamer aan het ‘verbouwen’. Verscheidene meubels en een computer raakten vernield. Hij stak ook de matras in zijn kamer in brand, met grote schade tot gevolg. “Hij herinnerde zich nadien wel dat hij meubels omver had gegooid, maar kon zich de brandstichting niet herinneren. Hij voelde zich schuldig bij het zien van de foto’s van de schade”, vertelt de advocate van K.P.

Gevangenis

De advocate vroeg aan de rechter om de man niet naar de gevangenis te sturen, maar om hem geïnterneerd te laten.

Vonnis op 27 oktober.