Wim Van Hove (KVC Westerlo) na uitgestelde partij wegens corona: “Spijtige primeur, maar er gaan nog clubs volgen” Sven Oeyen

18 september 2020

19u24 0 Westerlo De vreugde bij KVC Westerlo na de 0-2-zege in Seraing werd de voorbije week getemperd door het bericht dat er vijf spelers positief getest werden op corona. Toen daar vandaag nog eens vijf besmettingen bij kwamen, werd de thuismatch van zondag tegen SK Deinze uitgesteld. Meteen een primeur in het Belgisch voetbal.

“Een spijtige primeur”, zucht Westerlo-directeur Wim Van Hove. “Het zijn nu eenmaal vreemde tijden. Het virus woekert snel om zich heen, dus het zat er een beetje aan te komen. Die vijf besmettingen eerder deze week waren al geen goed teken. We zitten midden in een broeihaard, zoveel is duidelijk. Toen dat aantal vandaag opliep naar tien, hebben we -conform de reglementen- een verzoek tot uitstel ingediend bij de kalendermanager. En die heeft ons verzoek ingewilligd. De thuismatch tegen Deinze zal nu doorgaan op woensdag 30 september om 19 uur. In welke hoedanigheid zullen we dan wel zien. De focus ligt nu in de eerste plaats op de gezondheid van de spelers en op de voorbereiding op de partij tegen Brugge.”

Verstoorde voorbereiding

“Want ook die voorbereiding wordt nu helemaal verstoord”, beseft Van Hove. “Hoe zal er getraind worden? Wie is beschikbaar? Allemaal vragen waar we de komende dagen een antwoord zullen moeten op vinden. Zowel sportief als organisatorisch brengt het allemaal extra druk met zich mee. Zowel voor de spelers als voor de technische staf. We hadden sowieso verwacht dat het mentaal gezien een zwaar seizoen ging worden, maar dat we zo snel in de klappen moesten delen, hadden we niet zien aankomen. We wijzen niemand met de vinger, want hier is geen schuldige in het verhaal. Het gevaar komt van overal en dit kan iedereen overkomen. Ik vrees zelfs dat er binnenkort nog meer clubs met deze situatie geconfronteerd gaan worden.”

“Wij gaan dit zo zo goed mogelijk zien te managen en hopelijk komen we er finaal sterker uit”, besluit Van Hove. “Begin volgende week wordt iedereen opnieuw getest en dan zien we wel verder. Sportief gezien is het misschien wel jammer dat er niet gevoetbald kan worden. Na een ietwat sputterende start, draaide het team in Seraing weer op volle toeren. Dat kunnen we nu niet bevestigen tegen Deinze. De partij in Brugge, volgende week vrijdag, dient zich al snel aan. We zullen zien hoever we dan staan.”