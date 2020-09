Westerlo ondertekent SAVE-charter Wouter Demuynck

17 september 2020

14u28 0 Westerlo Burgemeester Guy Van Hirtum en schepen van Mobiliteit Kristof Welters (beiden CD&V) ondertekenden deze week het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Met de ondertekening wil het gemeentebestuur van Westerlo haar engagement tonen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen.

De gemeente Westerlo neemt deel aan het coachingtraject Verkeersveilige Gemeente van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Daarbij krijgt het gemeentebestuur begeleiding van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

Snelheidsinformatieborden

“Zo zijn we dit jaar aan de slag om de verkeersveiligheid op de grote fietsassen in de gemeente te verhogen. Ook worden de gevaarlijke punten voor de zwakke weggebruiker in kaart gebracht. Dat gebeurt met participatie van kinderen, jongeren en werknemers zelf”, klinkt het bij het bestuur.

Daarnaast neemt de gemeente deel aan projecten zoals Route2School en Bike2School en zijn er tientallen snelheidsinformatieborden geplaatst. De gemeente kan voor het project rekenen op Vlaamse subsidies. Daarmee zijn de voorbije weken informatieve grondschilderingen in de buurt van scholen aangebracht.