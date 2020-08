Westels gemeentebestuur maakt zich zorgen om aanvraag voor bouw van vijf windmolens nabij opslagplaats voor ammoniumnitraat: “Iedereen weet nu wat zulke stoffen kunnen doen na Beiroet” Wouter Demuynck

26 augustus 2020

19u13 0 Westerlo Het gemeentebestuur van Westerlo heeft een negatief advies gegeven voor de aanvraag van Luminus om in het industriegebied Hulshout-Heultje vijf windmolens te bouwen. Onder meer de nabijheid van een opslagplaats van gevaarlijke stoffen zoals ammoniumnitraat - die in Beiroet deze maand nog een gigantische explosie veroorzaakte - vindt het bestuur een groot risico.

Het negatieve advies komt niet als een verrassing. Eind mei keurde de gemeenteraad van Westerlo al een conceptnota goed die stelt dat windmolens enkel nog wenselijk zijn langs de lijninfrastructuur in de industriezone van Oevel. De aanvraag van Luminus stootte ook op protest van buurtbewoners, die tientallen bezwaarschriften indienden. Het gemeentebestuur van Hulshout gaf dan weer wél een gunstig advies, als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Een bijkomende doorn in het oog voor het gemeentebestuur van Westerlo is dat het Sevesobedrijf Magazijnen Hendrickx op zo'n 100 meter is gelegen van een van de windmolens. Dat bedrijf heeft een vergunning om tot 5.000 ton gevaarlijke stoffen op te slaan, maximaal 2.000 ton daarvan mag ammoniumnitraat zijn. Begin deze maand zorgde de ontploffing van zo’n 2.750 ton ammoniumnitraat in Beiroet nog voor een reusachtige explosie.

Mogelijke ramp

“Iedereen heeft de beelden gezien en weet dus wat zo’n gevaarlijke stoffen kunnen doen. In de aanvraag van Luminus wordt niet weerhouden dat er gevaarlijke stoffen nabijgelegen zijn. Het is dus aan ons om dit onder de aandacht te brengen. We willen dat de mensen er goed bewust van zijn dat er een mogelijkheid tot ramp is. Dat is misschien heel overdreven uitgedrukt, maar het risico moet tot nul herleid worden”, zegt schepen van Gezondheid Clyde Tai-Apin (CD&V).

“We hopen dat Luminus hiermee rekening gaat houden, want het is een potentieel gevaar. De kans is klein dat er iets gebeurt, maar elke kleine kans moet nog tien keer afgewogen worden alvorens je zoiets toelaat. Als de hogere overheid het toch zou toestaan, willen we dat alle risico’s weggenomen worden. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Anderzijds: als dat risico er is, waarom het dan nemen? Ik denk dat het nooit de moeite waard is om een risico te nemen als je achteraf problemen kan krijgen.”

Vallende ijspegels

Schepen Tai-Apin denkt concreet onder meer aan de risico’s van vallende ijspegels. “Dat gebeurt regelmatig. Als een grote ijspegel op het dak van het magazijn - waarop zonnepanelen liggen - valt, kan er door die impact mogelijk brand ontstaan. Met de stoffen die daar opgeslagen liggen is dat natuurlijk een potentieel gevaar. Ik neem aan dat het bedrijf de nodige maatregelen neemt qua brandblussing, maar het moest maar eens zover komen dat je die brand niet geblust krijgt.”

Andere tegenargumenten van het gemeentebestuur zijn dat het landelijke karakter verloren zou gaan en dat er gezondheidsrisico’s zijn. “De impact op de gezondheid is niet te onderschatten. Er is niet enkel het geluid dat je hoort, maar ook het ultrasonisch geluid dat trillingen en weefselverdikking van het hart en hartzakje veroorzaakt. Als je te dicht bij een windmolen woont, zijn er gezondheidsrisico’s.”

Het is de deputatie die beslist over de toekenning van de omgevingsvergunning. Die beslissing zou dit najaar moeten vallen.