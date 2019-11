Werknemers van sigarenfabriek Agio leggen werk neer omwille van te lage motivatiepremie Wouter Demuynck

29 november 2019

16u09 0 Westerlo Bij sigarenfabriek Agio in Oevel (Westerlo) hebben de werknemers sinds donderdagavond om 22 uur het werk neergelegd. Ze zijn ontevreden over de motivatiepremie die de directie hen aanbiedt voor de periode van onzekerheid, want een overname van het bedrijf is nakende.

In september raakte bekend dat de Scandinavische groep Scandinavian Tobacco Group (STG) de sigarenfabriek Agio wil overnemen. Bij de 280 werknemers van Agio zorgde dat voor ongerustheid over hun werkzekerheid. In Lummen in Limburg heeft STG immers al een fabriek, waarop de vrees is ontstaan dat er in Oevel enkele werknemers zullen moeten vertrekken.

Motivatiepremie

Omwille van die periode van onzekerheid tot de effectieve overname wil de directie de werknemers een motivatiepremie van 250 euro geven, na gesprekken tussen de directie en de vakbonden. 70% van de werknemers stemde het voorstel van de directie echter weg. Zij vinden het bedrag te laag, waarop ze over gingen tot een staking.