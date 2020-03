Weinig bezoekers en marktkramers op laatste markt voor het verbod ingaat Wouter Demuynck

18 maart 2020

14u23 1 Westerlo Terwijl sommige markten in Vlaanderen al geannuleerd werden wegens het coronavirus, ging de wekelijkse woensdagmarkt in het centrum van Westerlo wel nog door.

De woensdagmarkt kon op het nippertje doorgaan, want vanaf woensdag 12 uur gelden er vanuit de federale overheid strengere coronamaatregelen die onder meer stellen dat openbare markten verboden zijn. De woensdagmarkten van de komende twee weken zullen sowieso niet plaatsvinden, en het is nog maar de vraag of het daarbij blijft.

Om 12 uur vertrekken

Op voorhand had het gemeentebestuur alvast aan de marktkramers gevraagd om tegen 12 uur ingepakt te zijn zodat ze meteen konden vertrekken. Ook vroeg het bestuur om wachtrijen te beperken tot drie klanten, een afstand van 1,5 meter tussen elkaar te houden en het marktbezoek zo kort mogelijk te houden.

Compleet verlaten was de woensdagmarkt niet, maar er was wel een pak minder volk dan normaal. Niet alleen de klanten haakten af, ook de afwezigheid van vele marktkramers zorgde voor lege plekken tijdens de markt. Dat zorgde er wel voor dat de maatregelen rond social distancing goed konden opgevolgd worden.

