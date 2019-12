WEEKENDTIPS: kerstmarkt voor Collette, jeneverwandeling en rock Onze tips voor het weekend van 6 tot 8 december Redactie

05 december 2019

15u53 0

MALLE - Kerstmarkt voor Collette

Kom zondagnamiddag genieten van lekkere jenever, limoncello en braadworst, en dat allemaal om de kleine Collette te steunen. De opbrengst van de gezellige kerstmarkt gaat namelijk naar WeLoveCollette: Collette, een driejarig meisje uit Malle, liep tijdens de geboorte een herseninfarct op. Hierbij werd een groot deel van haar rechterhersenhelft beschadigd, waardoor zij verlammingsverschijnselen aan de linkerzijde van haar lichaam vertoont. Haar revalidatie kost haar ouders jaarlijks 20.000 euro. ‘t Feestcomité van het personeel van Malle wil hen daarom een financieel duwtje in de rug geven, en nodigt iedereen uit op zondag 8 december vanaf 13 uur aan Kasteel de Renesse in Oostmalle.

HERENTALS - Kersthappening

Op zondag 8 december staat de kerstmarkt weer op de Grote Markt in Herentals! Je kan er terecht voor drankjes, snacks, kerstcadeautjes, animatie, gezelligheid en muziek. Aan de noordkant van de Grote Markt staat van 14 tot 19 uur een familiemarkt, met kerstgeschenken en een bezoek van de kerstman. Aan de zuidkant van de Grote Markt is er Kerst in Thals met eet- en drankkraampjes ten voordele van lokale verenigingen, en vanaf 18 uur komt DJ Bex plaatjes draaien. Perfect om een winterse zondag door te brengen!

ARENDONK - Jeneverwandeling

De Arendonkse jeugdbewegingen werken dit jaar opnieuw samen om geld in te zamelen voor het goede doel, en dat doen ze met een leuke jeneverwandeling! Dit jaar zetten de jeugdbewegingen zich in voor de (jong)volwassenen met een beperking van Het Vierkant Wieltje en De Rusthuif. Met je fluovest en leeftijdsbewijs op zak kan je zaterdagavond om 20 uur, 20:30 uur of 21 uur vertrekken aan de meisjeschiro (Diepenbeemd), waarna je langs alle jeugdbewegingen wandelt om er een jeneverke of een pintje te drinken. Deelnemen kost 5 euro, kinderen onder de 12 jaar mogen gratis meewandelen.

WESTERLO - Per W en Pawlowski

Kloot Per W en Mauro Pawlowski & band komen zaterdagavond naar Het Debuut in Westerlo. Verwacht je aan een avond synthpop gemend met rock, waarbij de Rock Rallyfinalist Per W en Mauro Pawlowski (van onder andere dEUS) met een zevenkoppige band hun album ‘White Albumesque’ voorstellen. Voorprogramma van de avond is Marcel Vanthilt, die samen met Kloot Per W solo gaat als duo met de naam Duo NOT Eno & Cale. De deuren openen om 19 uur, Duo NOT Eno & Cale starten om 20:30 uur en Per W en Pawlowski beginnen om 21:30 uur. Tickets kosten 15,45 euro (18 euro aan de kassa), en zijn te koop online.

RETIE - Winterbar in ‘t Veldt

Een heel weekend lang wordt ‘t Veldt (Veldenstraat) omgetoverd tot een gezellige winterbar! Verwacht je aan winterse vibes, glühwein, warme choco, jenever en verwarmend fingerfood in de gezellige wintertuin. Op zaterdag opent de kerstmarkt om 13 uur, met een escape room en een tornooi bijlwerpen. Op zondag kan je er al vanaf 11 uur terecht, met een cadeaumarkt tot 17 uur. Handgemaakte en lokale hebbedingen in overvloed!