Waterskiënde broers zien met deelname aan WK droom in vervulling gaan: “Samen op het podium staan zou mooi zijn” Wouter Demuynck

02 september 2019

20u25 2 Westerlo Voor de broers Fréderic (23) en Alexander De Wachter (19) gaat er komend weekend een droom in vervulling. Dan nemen ze in het Franse Vichy voor het eerst deel aan het Wereldkampioenschap Waterski Racing. Bovendien zijn ze voor het eerst ook concurrenten, aangezien ze uitzonderlijk in dezelfde categorie zullen waterskiën.

Fréderic en Alexander De Wachter, beiden lid van Viersel Waterski Club, behoren in hun categorieën al jaren tot de Belgische top en kroonden zich dan ook al meermaals tot Belgisch kampioen. Zo won Alexander vorig seizoen in de formule 2 bijna al zijn wedstrijden, nadat hij de overstap had gemaakt van formule 3. Broer Fréderic ging van formule 2 naar formule 1 - een hogere categorie betekent dan ook een krachtigere boot - en verteerde die stap naar de hoogste categorie eveneens goed. Het leverde de broers een ticket op voor het Wereldkampioenschap Waterski Racing in Vichy (Frankrijk), dat op zondag 8 september van start gaat. Er zullen vier races plaatsvinden, verdeeld over de gehele week. Zo’n wedstrijd duurt telkens 60 minuten, plus een extra ronde.

“Samen met mijn broer Alexander start ik in de formule 2, omdat ik me nog niet klaar voel om een WK te skiën in formule 1", zegt Fréderic. “Mijn formule 1-piloot, Piotr Krasinski, heeft immers een heel druk programma, waardoor ik niet voldoende training in de benen heb om mee te draaien in de top van formule 1. Hierdoor zal ik op het WK formule 2 starten in een totaal ander team, genaamd ‘Black Jack’ uit Beringen, met als piloot Michel Fobelets en mijn vaste co-piloot Peter Spelter. Met dit team heb ik de voorbije weken zeer hard getraind om mij zo goed mogelijk voor te bereiden op de races.” Alexander start in zijn vast team, met zijn papa Gert De Wachter als piloot en Henny Klarenbeek als co-piloot. Dat team draait reeds twee jaar mee aan de Belgische top en is daardoor dus perfect op elkaar afgestemd.

Aan het WK nemen acht landen deel, met Australië en de V.S. als topfavorieten. Elk land mag in elke categorie drie waterskiërs selecteren. In formule 2 staan voor België enkel de twee broers op het wedstrijdformulier aangezien de derde Belg moest afhaken omwille van familiale omstandigheden. In een interview vorig jaar vertelden de broers ons nog dat het hun droom was om samen op een WK te staan. Een jaar later gaat die droom dus al in vervulling. “Het leeft enorm bij ons thuis. Aangezien papa en Alexander één team vormen, ontstaat er een gezonde onderlinge concurrentie”, lacht Fréderic. “Ook mama gaat mee naar het WK en zij is al aan het stressen omdat haar beide zonen in dezelfde categorie racen. Zij helpt ons werkelijk met alles.”

De sport wordt op het WK al jaren gedomineerd door Australië en de Verenigde Staten. Hoe realistisch is een medaille dan? “We gaan op het WK zien hoe ver we verwijderd zijn van de wereldtop”, zeggen Alexander en Fréderic. “We weten dat we er klaar voor zijn. Als je op het podium staat naast een Australiër, die dag in dag uit op het water kan vertoeven wegens een gunstiger klimaat en de grotere belangstelling voor de sport, is dat een mooie prestatie.” Op het WK racen de categorieën formule 1 en 2 samen, wat betekent dat er 30 boten tegelijk zullen starten. “Voor de piloten zal het van belang zijn om tactisch te varen en de juiste lijnen te kiezen, het is tenslotte een teamsport. Alle vier aspecten dienen optimaal te zijn: de piloot, co-piloot, skiër en natuurlijk de boot zelf. Het blijft een motorische sport.”

“Alexander en ik plagen elkaar geregeld nu we tegen elkaar moeten racen. Doordat we broers zijn kennen we elkaars sterke punten: ik heb iets meer ervaring, maar Alexander is conditioneel sterker en heeft meer kracht omdat hij zeer intensief bezig is met CrossFit”, vertelt Fréderic. “Uiteindelijk zal het een onderlinge strijd worden, maar we gunnen het mekaar van harte. Het is mooi dat we ons eens kunnen meten aan elkaar en dat dit op een WK mag gebeuren, maakt het nog extra uitdagend. Het mooiste zou natuurlijk zijn om samen op het podium te staan.”