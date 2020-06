Vrouw gewond na val met elektrische fiets Jef Van Nooten

22 juni 2020

Een 66-jarige vrouw uit Laakdal is zaterdagnamiddag onderuit gegaan met haar elektrische fiets. Het ongeval gebeurde rond op het kruispunt van Tolhuis met de Heidestraat in Tongerlo (Westerlo). De vrouw zou gevallen zijn omdat er een object op de weg lag. Ze is met gewond naar het ziekenhuis in Geel gebracht.