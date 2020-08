Vrouw gewond bij ongeval op Olenseweg Jef Van Nooten

24 augustus 2020

14u24 0

Een 60-jarige vrouw uit Westerlo is zondagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Olenseweg in Westerlo. Rond 17.15 uur botsten er twee auto’s op elkaar bij een kopstaartaanrijding. De gewonde vrouw is naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.