Vrouw (93) overleden na aanrijding door pick-up op oversteekplaats Toon Verheijen

14 augustus 2020

Een vrouw van 93 is vrijdagavond overleden na een zwaar verkeersongeval op de Olenseweg in Westerlo. De vrouw werd er aangereden door een zware pick-up. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse.



Het ongeval gebeurde even voor 19 uur recht tegenover frituur Smulhoek op de Olenseweg in Voortkapel. De 93-jarige R.V.B. uit Westerlo stak ter hoogte van de frituur Smulhoek de weg over en werd daarbij gegrepen door een zware terreinwagen die in de richting van Olen reed. Getuigen die een klap gehoord hadden, belden onmiddellijk de hulpdiensten. Die waren snel ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.