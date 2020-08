Vlaamse investering van 87.450 euro voor SILA-middenschool in Oosterwijk Wouter Demuynck

25 augustus 2020

19u02 0 Westerlo Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt voor deze regeerperiode zo’n half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur, wat het totale budget voor scholenbouwprojecten op drie miljard euro brengt. Daarvan gaat 87.450 euro naar de middenschool van de Sint-Lambertusschool in Oosterwijk (Westerlo).

Minister Ben Weyts investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 87.450 euro in de secundaire school SILA Westerlo. “Concreet gaat het om werken aan het dak van blok A en B van de vestigingsplaats in Oosterwijk”, verduidelijkt Bert Wellens, voorzitter van N-VA Westerlo.

Alle schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen de financiële steun krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. “Het is niet omdat de klassen en schoolgebouwen tijdens de zomer leegstaan dat we niet verder bouwen aan de toekomst. Het is voor leerlingen en leerkrachten eens zo fijn dat zij het nieuwe schooljaar kunnen starten in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur”, aldus minister Weyts.