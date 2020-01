Viering van John Lennon, 40 jaar na zijn dood, in De Zoerla Wouter Demuynck

09 januari 2020

14u36 2 Westerlo In 2020 is het 40 jaar geleden dat John Lennon overleed. Als herdenking aan de legendarische zanger van The Beatles, brengen Jean Bosco Safari, Ben Crabbé, David Piedfort, Marc Van Puyenbroeck en Steven Mintjens op vrijdag 10 januari enkele hits van Lennon in de Zoerla onder de naam ‘Imagine No Lennon’.

Het concert is vooral opgebouwd rond nummers die de vinger aan de pols van de maatschappij houden en voor vrede ijveren. Zo zullen de muzikanten hits brengen als ‘Give Peace a Chance’, ‘All You Need is Love’, ‘Revolution’ en ‘Power to the People’. Ook op de muzikanten van de band heeft Lennon een impact gehad. The Beatles vormen een rode draad in de carrière van Jean Bosco Safari en Ben Crabbé was jarenlang lid van The Beatles-coverband The Apples.

‘Imagine No Lennon’ start om 20 uur in de Zoerla. Tickets in voorverkoop kosten 18 euro, aan de kassa betaal je 20 euro.