Verdachte opgepakt voor bommelding waarbij 22.000 scholieren werden geëvacueerd Jef Van Nooten

09 oktober 2019

11u08 34 Westerlo De politie heeft een verdachte opgepakt voor de bommeldingen van 8 mei in Westerlo, Aarschot en Diest. Maar liefst 22.000 leerlingen moesten toen geëvacueerd worden. Het parket bevestigt de arrestatie maar wil voorlopig geen commentaar kwijt.

De bommelding 8 mei van dit jaar gebeurde per brief. Voorbijgangers merkten die ochtend een brief op die was opgehangen aan de hoofdingang van Veiligheidscentrum de Marly in Westerlo. In de brief werd gedreigd met een bomaanslag in een school in Westerlo, Aarschot of Diest. “Dit is een waarschuwing dat ik het meen. Ik ben een lone wolf. Ik heb ergens in een school een brandbom en een gasbom met stalen nagels geplaatst om 10 uur deze ochtend gaan ze af (sic)”, stond te lezen in de brief. “Het is een school in Westerlo, Diest of Aarschot. Zoek het maar uit. En voor de media: codewoord FOX DIE en RED ALERT meedelen.”

In totaal 22.000 leerlingen van alle scholen in de drie vernoemde gemeentes werden geëvacueerd. De politie nam de zaak zeer ernstig en verspreidde een paar weken na de bommelding via het vtm-programma Faroek camerabeelden van de verdachte. Daarop was hij te zien met de brief in zijn handen. Hij liet zich in de Wolfstraat in Westerlo ook al fietsend filmen met vermoedelijk een jerrycan in zijn handen. Mogelijk hebben tips die binnen kwamen na de uitzending van Faroek tot een doorbraak geleid. “Het parket bevestigt dat er in dit onderzoek een verdachte is gearresteerd”, zegt een woordvoerder van het parket. Meer informatie over de identiteit of het motief van de verdachte wil het parket voorlopig niet kwijt.