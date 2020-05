Verblijf in afkickcentrum mondt uit in gewelddadige drugsdeal: dealer krijgt messteek in hartstreek Jef Van Nooten

27 mei 2020

11u57 0 Westerlo Een verblijf in een afkickcentrum heeft bijna fatale gevolgen gehad voor een man uit Westerlo. Hij leerde er een vrouw uit Leuven kennen. Na hun verblijf in het afkickcentrum spraken ze af voor een grote drugsdeal aan een bushalte in Westerlo. Tijdens een discussie kreeg de dealer een messteek in de hartstreek. De dader riskeert 5 jaar cel, het slachtoffer 2 jaar.

Slachtoffer J.O. uit Westerlo kampte al een hele tijd met een drugsverslaving. Hij is ook al twee keer eerder veroordeeld voor drugsfeiten. Een opname in een afkickcentrum moest daar verandering in brengen, maar niets is minder waar. Hij leerde er de 41-jarige N.E. uit Leuven kennen, een vrouw die eveneens met een zware drugsverslaving kampte.

Cocaïne

Voor beiden was de opname in het afkickcentrum een maat voor niks. Na hun verblijf spraken ze op 9 februari af ter hoogte van het rusthuis aan Vlaspand in Zoerle-Parwijs (Westerlo). J.O. zou er een hoeveelheid cocaïne verkopen aan N.E. Zij nam daarvoor de bus vanuit Leuven naar Westerlo en liet zich vergezellen door haar vriend K.V. uit Leuven. De drugsdeal werd de dealer uit Westerlo bijna fataal. Hij werd door K.V. met een springmes in zijn hartstreek gestoken.

Volgens de advocaat van de dealer is er minstens sprake van poging tot doodslag. “K.V. was op voorhand al van plan om zwaar geweld te gebruiken. Hij had een sms naar een kameraad gestuurd dat hij een grote ripdeal zou doen die dag”, zegt meester Andy Boermans. “Nadien is hij met vals geld naar de afspraak gegaan, gewapend met peperspray, een springmes en een BB-gun. Hij heeft het mes net onder de ribben in de hartstreek gestoken. Dan heb je de intentie om je slachtoffer te doden. Mijn cliënt heeft bijzonder veel geluk gehad en is nog steeds aan het herstellen.”

Vals geld

Volgens het openbaar ministerie werd de messteek toegebracht tijdens een discussie. Die was ontstaan nadat J.O. ontdekte dat hij met valse briefjes van 50 euro was betaald. “Over wat nadien gevolgd is, lopen de versies uit elkaar. K.V. zegt dat hij zelf slagen moest incasseren omdat hij met vals geld had betaald. Hij zou daarom het mes uit zijn broekzak hebben gehaald om zich te verdedigen tegen J.O”, vertelt openbaar aanklager Catherine Dederen. “Het slachtoffer zegt dan weer dat hij bedreigd werd met een vuurwapen en een mes. Hij heeft zich dan omgedraaid om weg te gaan, maar werd achterna gelopen en gestoken met het mes.”

Zelfverdediging

Het slachtoffer lag een tijd in het ziekenhuis en herstelt momenteel nog altijd van zijn verwondingen. Toch moet ook hij een gevangenisstraf van 2 jaar vrezen. Voor de drugshandel èn voor slagen en verwondingen. “Over de drugshandel is er geen discussie. Maar voor de slagen en verwondingen vragen we de vrijspraak. Hij heeft een slag uitgedeeld, maar daarvoor is er minstens een vermoeden van wettelijke zelfverdediging.”

Jeugdrechter

Tegen K.V., de man die met het mes heeft uitgehaald, wordt een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd. Onder meer voor de steekpartij, uitgifte van vals geld, en inbreuken op de wapenwetgeving. Hij was bij de jeugdrechter al gekend voor diefstallen en drugsfeiten, en werd al 6 keer eerder correctioneel veroordeeld. N.E. en een vriend van het slachtoffer die bij de feiten aanwezig was, riskeren allebei een gevangenisstraf van 6 maanden.

De rechter velt een vonnis op 10 juni.